Der Hamburger Intralogistik-Ausrüster Jungheinrich hat mit Praxistests von Natrium-Ionen-Batterien in Flurförderzeugen bei ausgewählten Kunden begonnen. Dabei soll die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der neuen Batterietechnologie unter verschiedensten Einsatzbedingungen validiert werden. Flurförderzeuge wie etwa Gabelstapler, Schlepper oder Routenzüge wurden in der Vergangenheit meist mit Diesel oder Blei-Säure-Batterien betrieben. Vor mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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