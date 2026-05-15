Die Börsen eilen von Rekord zu Rekord. Vor allem KI-Aktien und Tech-Giganten haben inzwischen Bewertungen erreicht, die viele Experten bereits als heißgelaufen einstufen. Anleger fragen sich daher zunehmend, wo sich überhaupt noch attraktive Chancen finden lassen. Doch abseits der offensichtlichen Marktlieblinge entstehen weiterhin spannende Investmentstorys. Ob strategische Rohstoffe für die neue Weltordnung, Profiteure des globalen Energiebooms oder Konzerne mit Milliardenfantasie im Sicherheitssektor. Einige Unternehmen könnten trotz Allzeithochs erst am Anfang einer deutlich größeren Aufwärtsbewegung stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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