Wer schon länger an der Börse aktiv ist, erinnert sich nicht nur an die Weltfinanzkrise 2008/2009, sondern auch an das Drama um Infineon. Damals verkam die Aktie zum Pennystock, markierte Tiefstände bei 0,35 EUR und löste als "Blue Chip" heftige Debatten über die Seriosität und das Regelwerk des DAX aus. Da jedoch das Handelsvolumen ein Hauptkriterium für die Indexzugehörigkeit war und die Aktie bei Anlegern extrem populär blieb, schaffte der Wert sechs Monate nach seinem Rausschmiss aus dem DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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