In einem relativ schwierigen Marktumfeld am heutigen Freitag kann der Energiewende Index des AKTIONÄR erneut zulegen. Dies liegt an der positiven Performance einiger einzelner Aktien wie etwa Solaredge oder wieder einmal Verbio. Die Anteilscheine des Biogas-Spezialisten präsentieren sich weiterhin in einer enorm starken Verfassung.Nach rund 33 Euro im Tief sind Anleger inzwischen wieder bereit, gut 40 Euro pro Papier zu bezahlen. Ausschlaggebend dafür waren starke Zahlen zum dritten Quartal des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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