Die Übernahme ist abgeschlossen: Die NÜRNBERGER Versicherung gehört nun endgültig zur Vienna Insurance Group, die nun 99,2% der Aktien hält. Das Unternehmen bleibt eigenständig am deutschen Markt und setzt seine Transformation zum Präventionsversicherer fort. Jetzt ist es also soweit: Die NÜRNBERGER Versicherung ist nun endgültig ein Teil der Vienna Insurance Group (VIG), der Übernahmeprozess ist damit abgeschlossen. Das teilten beide Unternehmen am Montag, 18.05.2026, in einer Pressemitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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