DJ PTA-AFR: Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Oberbank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Linz (pta000/19.05.2026/08:00 UTC+2) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/docs/irglobal_k_126.pdf Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026
(Ende)
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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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May 19, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)