Nvidia dürfte am Mittwoch erneut Zahlen liefern, die selbst hohe Erwartungen übertreffen könnten. Doch an der Börse geht es längst um mehr als das nächste Rekordquartal: Der KI-Markt verschiebt sich vom Training hin zur Inferenz - und genau dort wächst die Konkurrenz. Bleibt Nvidia auch in der nächsten Phase des KI-Booms unangreifbar? Wenn Nvidia heute Abend (Mittwoch, 20. Mai 2026), nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorlegt, rechnet die Wall Street mit einem weiteren Paukenschlag. Der Konzern selbst hatte im Februar einen Quartalsumsatz von 78 Milliarden US-Dollar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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