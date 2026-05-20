RWE erweitert den Ausbau erneuerbarer Energien im Rheinischen Revier um einen weiteren Solarpark mit Batteriespeicher. In der sogenannten "Manheimer Bucht" im Tagebau Hambach entstehen 16,5 MWp Photovoltaikleistung sowie ein 80-MWh-Batteriespeicher. Das Projekt unterstreicht die wachsende Bedeutung ehemaliger Tagebauflächen für die Energiewende und den regionalen Strukturwandel. RWE hat mit dem Bau einer neuen Freiflächen-Solaranlage im im südlichen Bereich des Tagebaus Hambach begonnen. Der Solarpark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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