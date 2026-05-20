Der Lithiumsektor wirkt plötzlich wieder lebendig. Nach dem harten Einbruch ab 2022 galt das Batteriemetall lange als verbrannt. Projekte wurden gestoppt, Finanzierungen verschoben und viele Explorer verschwanden aus dem Blickfeld. Jetzt kehrt das Kapital zurück in den Sektor. Die Preise haben sich deutlich erholt, die Nachfrage wächst weiter und Profi-Investoren suchen wieder nach lukrativen Lithiumprojekten. Lithiumpreise erholen sich nach Absturz Die Preisentwicklung zeigt, wie schnell sich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online