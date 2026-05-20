Vevey/Zürich - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé sieht im Trend zu kalten Kaffeegetränken einen grundlegenden Wandel im Kaffeemarkt. «Das ist kein Hype, sondern ein Turnaround in der Kaffeebranche», sagte Nestlé-Schweiz-Chef Cédric Boehm in Zürich. Mit einem nun auch in der Schweiz lancierten Espresso-Konzentrat für kalte Kaffeegetränke zu Hause will Nestlé vom Boom von sogenanntem «Cold Coffee» profitieren. Nestlé ist dabei nicht allein. Auch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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