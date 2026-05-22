Der 3.000 Prozent-Hot-Stock D-Wave freut sich über einen Cash-Regen. IonQ verzichtet - und das hat wohl einen guten Grund. Überraschungsgewinner ist Depot-2030-Firma Honeywell mit ihrer Top-Beteiligung Quantinuum.Gute News für den Quantencomputersektor. Das US-Handelsministerium meldete die Absicht, Quantenfirmen mit zwei Milliarden Dollar zu unterstützen. Denn: "Quantencomputing hat weitreichende Auswirkungen auf die nationale Verteidigung, die Entwicklung fortschrittlicher Materialien, biopharmazeutischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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