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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
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26.05.26 | 15:25
187,46 Euro
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
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NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
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187,38187,5015:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIREFLY AEROSPACE
FIREFLY AEROSPACE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIREFLY AEROSPACE INC46,890+3,17 %
MARVELL TECHNOLOGY INC180,54+2,06 %
MDA SPACE LTD43,080-0,05 %
MICRON TECHNOLOGY INC704,30+4,40 %
NVIDIA CORPORATION187,46-0,76 %
REDWIRE CORPORATION17,158+2,74 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.