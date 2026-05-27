100 Tonnen Jahreskapazität: Warum First Graphene bereits weiter sein könnte als viele andere Graphen-Unternehmen

Anzeige / Werbung

Graphen gilt seit Jahren als eines der spannendsten Zukunftsmaterialien überhaupt. Das extrem dünne Kohlenstoffmaterial ist leitfähig, widerstandsfähig und vielseitig einsetzbar. Kaum eine Technologie wurde mit so vielen Hoffnungen verbunden - von Batterien über Baustoffe bis hin zu Wasserstoff- und Energielösungen.

Trotzdem blieb der große kommerzielle Durchbruch der Branche lange aus. Viele Unternehmen präsentierten Forschungsergebnisse, Pilotprojekte oder Visionen. Doch genau an der Industrialisierung scheiterte die Graphen-Industrie häufig.

Nun scheint sich die Lage langsam zu verändern. Denn zunehmend rückt nicht mehr allein die Technologie in den Mittelpunkt, sondern die Frage, welche Unternehmen bereits reale Produktionskapazitäten, Industriepartner und konkrete Anwendungen aufgebaut haben.

Genau hier versucht sich First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) zunehmend anders zu positionieren als viele frühere Graphen-Unternehmen.

Warum Produktionskapazitäten plötzlich wichtiger werden als reine Forschung

Die größte Herausforderung der Graphen-Branche lag lange nicht darin, Graphen herzustellen. Entscheidend war vielmehr die wirtschaftliche Skalierung.

Industrieunternehmen benötigen verlässliche Lieferketten, gleichbleibende Qualität und ausreichende Produktionsmengen. Genau an diesem Punkt blieben viele kleinere Graphen-Unternehmen bislang vergleichsweise früh in der Entwicklungsphase.

Laut dem Management von First Graphene verfügt das Unternehmen bereits heute über Produktionskapazitäten von bis zu 100 Tonnen pro Jahr. Gleichzeitig verweist das Unternehmen darauf, dass die Produktion weiter skalierbar sei.

Gerade dieser Punkt könnte innerhalb der Branche zunehmend wichtiger werden. Denn sobald größere Industrieanwendungen entstehen, dürften Kunden stabile Liefermengen und standardisierte Qualität verlangen.

First Graphene hebt dabei insbesondere die eigene Produktionskonsistenz und die kommerzielle Skalierbarkeit hervor. Das Unternehmen beschreibt PureGRAPH als kommerziell produziertes Hochleistungs-Graphen mit kontrollierter Qualität und anpassbaren Eigenschaften.

Warum reale Anwendungen die Graphen-Branche verändern könnten

Noch vor wenigen Jahren dominierten in der Branche vor allem Zukunftsvisionen. Heute entstehen zunehmend reale Industrieprojekte.

Besonders stark positioniert sich First Graphene derzeit im Baustoffbereich. Dort arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Industriepartnern an graphenverstärktem Zement und Beton.

Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt ein Produktionsprojekt mit FP McCann im Vereinigten Königreich. Dabei wurden mehr als 10.000 graphenverstärkte Dachziegel hergestellt. Laut Unternehmensangaben reduzierte sich der CO2-Ausstoß dabei um bis zu 14%. Gleichzeitig sank der benötigte Zementanteil.

Genau solche Projekte markieren für viele Beobachter einen wichtigen Unterschied zur früheren Graphen-Phase. Statt reiner Labordaten entstehen zunehmend industrielle Anwendungen unter realen Produktionsbedingungen.

Besonders interessant erscheint dabei die mögliche Skalierung. Der weltweite Markt für Betondachziegel soll laut Unternehmensangaben bis 2034 auf rund 11,8 Mrd. US-Dollar wachsen.

Warum First Graphene bewusst auf mehrere Industrien gleichzeitig setzt

Ein weiterer Unterschied zur früheren Graphen-Generation liegt in der strategischen Ausrichtung. Viele frühere Unternehmen fokussierten sich stark auf einzelne Zukunftsmärkte. First Graphene verfolgt dagegen sichtbar einen breiteren Ansatz.

Das Unternehmen adressiert inzwischen mehrere Industrien gleichzeitig - darunter Baustoffe, Thermoplaste, Beschichtungen, Geotextilien, Brandschutzmaterialien, Mining-Anwendungen sowie Energie- und Wasserstofftechnologien.

Laut dem Management sollen genau diese unterschiedlichen Anwendungsfelder langfristig mehrere potenzielle Einnahmeströme schaffen.

Besonders wichtig scheint dabei die Flexibilität des Produktportfolios zu sein. First Graphene betont, dass PureGRAPH an unterschiedliche Kundenanforderungen angepasst werden kann. Dazu zählen verschiedene Partikelgrößen, Dispersionsformen und industrielle Anwendungen.

Gerade diese Anpassungsfähigkeit könnte in der Kommerzialisierungsphase entscheidend werden. Denn unterschiedliche Industrien benötigen häufig unterschiedliche Materialeigenschaften.

Warum sich First Graphene zunehmend von früheren Graphen-Hypes absetzen will

Die Graphen-Industrie litt über viele Jahre unter hohen Erwartungen und begrenzter Kommerzialisierung. Viele Unternehmen verfügten zwar über interessante Technologien, konnten jedoch keine breiteren industriellen Anwendungen etablieren.

Heute scheint sich der Fokus innerhalb der Branche langsam zu verschieben. Statt reiner Forschungsstorys achten Investoren zunehmend auf Produktionskapazitäten, Industriepartnerschaften und reale Anwendungen.

Unternehmen wie HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) arbeiten ebenfalls daran, hochwertige Graphen-Produkte und industrielle Anwendungen zu entwickeln. Gleichzeitig versucht First Graphene derzeit besonders stark, die eigene kommerzielle Positionierung hervorzuheben.

Dazu zählen:

bestehende Produktionskapazitäten,

mehrere adressierte Industrien,

reale Industrieprojekte,

sowie anpassbare Produktlösungen für unterschiedliche Anwendungen.

Genau dadurch könnte sich die Branche zunehmend in eine neue Phase bewegen - weg von reinen Zukunftsvisionen und stärker hin zu industrieller Umsetzung.

Warum die nächste Phase der Graphen-Industrie deutlich spannender werden könnte

Die kommenden Jahre könnten für die gesamte Branche entscheidend werden. Weltweit steigt der Druck auf Industrien, Materialien leistungsfähiger, langlebiger und nachhaltiger zu machen.

Gleichzeitig wachsen Märkte wie Infrastruktur, Energiespeicherung, Wasserstoff oder moderne Verbundwerkstoffe weiter an. Genau dort versucht Graphen zunehmend Fuß zu fassen. Für Unternehmen wie First Graphene dürfte deshalb entscheidend werden, wie schnell sich bestehende Anwendungen weiter skalieren lassen.

Sollte die Kommerzialisierung in einzelnen Industrien an Dynamik gewinnen, könnten vor allem Unternehmen mit bestehender Produktion, Industriepartnerschaften und mehreren potenziellen Umsatzfeldern profitieren.

Quellen:

First Graphene - First Graphene

https://firstgraphene.net/strong-results-achieved-in-world-first-graphene-enhanced-cement-roof-tile-trial/?utm_source=chatgpt.com

https://firstgraphene.net/quarterly-report-march-2026/?utm_source=chatgpt.com

Home - HydroGraph

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 100 Tonnen Jahreskapazität: Warum First Graphene bereits weiter sein könnte als viele andere Graphen-Unternehmen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3,CA44888L1085