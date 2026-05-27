DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFINEON - Die Zeit der milliardenteuren Neubauten bei Infineon endet. Der Chipkonzern werde auf absehbare Zeit keine weiteren Fabriken errichten, sagte Produktionsvorstand Alexander Gorski dem Handelsblatt. "Wir sind für künftiges Wachstum mit unseren bestehenden drei großen Standorten sowie mit externen Partnern gut aufgestellt." Für die Aktionäre sind das gute Nachrichten. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren viel für Neubauten ausgegeben und war in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 geschrumpft. (Handelsblatt)

SIEMENS - Das neue "One Tech Company"-Programm von Siemens hat auch für Führungskräfte gravierende Folgen. Viele von ihnen bekommen zum 1. Oktober einen neuen Titel und teilweise auch neue Aufgaben, wie das Handelsblatt exklusiv aus Industriekreisen erfuhr. Im Rahmen des Programms, mit dem sich Siemens noch stärker in einen integrierten Technologiekonzern wandeln will, sollen viele "Chief"-Titel abgeschafft werden. In Sparten und Landesorganisationen gibt es eine dreistellige Zahl etwa von CEOs und CFOs. (Handelsblatt)

KNDS - Kurz vor dem Einstieg der Bundesregierung und dem für Mitte Juni geplanten Startschuss für den geplanten Börsengang in Frankfurt und Paris wirbt der deutsch-französische Panzerkonzern KNDS mit Rekordzahlen um die Gunst der IPO-Investoren. Durch steigende europäische Verteidigungsausgaben ist der Umsatz im Jahr 2025 um 15,9 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro geklettert, während der Auftragsbestand um 13,5 Milliarden auf den Höchststand von 33 Milliarden Euro zulegte, wie das Unternehmen mit Konzernsitz in Amsterdam am Dienstag mitteilte. (Börsen-Zeitung)

GERRESHEIMER - Um die mit Bilanzierungsproblemen kämpfende Gerresheimer ist es ruhig geworden. Umso erstaunlicher ist, dass Klaus Röhrig, der im Aufsichtsrat die Interessen des Aktionärsaktivisten Active Ownership (AOC) vertritt, kürzlich mit größeren Aktienkäufen aufgefallen ist. Wie aus den Director Dealings hervorgeht, kaufte Röhrig im Auftrag von AOC Gecko und des Active Ownership Fund gut 360.000 Aktien zum Durchschnittspreis von 28,25 Euro. Die Beteiligung von AOC beläuft sich mittlerweile auf 13,67 Prozent. Der Aktionärsaktivist war im vorigen August zunächst mit 5,3 Prozent eingestiegen und baute den Vorstand im Anschluss um. (Börsen-Zeitung)

MANGO - Jonathan Andic, der Mango-Erbe, gegen den wegen des Todes seines milliardenschweren Vaters ermittelt wird, tritt als Vize-Chairman des Modekonzerns zurück, um sich auf seine Verteidigung zu konzentrieren. Jonathan Andic, der 2024 als einziger mit seinem Vater Isak Andic auf einem Berg in der Nähe von Barcelona war, als dieser in den Tod stürzte, sagte, er sei unschuldig und werde in einer "verzerrten" öffentlichen Darstellung falsch dargestellt. Isak Andic, der in der Türkei geboren wurde und 1970 nach Spanien zog, verfügte zum Zeitpunkt seines Todes über ein geschätztes Vermögen von 4,5 Milliarden US-Dollar. Jonathan Andic und seine beiden Schwestern besitzen nun 95 Prozent des Unternehmens, der Rest gehört CEO Toni Ruiz. (Financial Times)

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May 27, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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