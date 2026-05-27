Die PowerOneForOne Foundation erweitert den Fokus ihrer internationalen Hilfsarbeit. Nachdem die von der aream Group gegründete Stiftung über viele Jahre hinweg Schulen, Kinderdörfer und medizinische Einrichtungen in abgelegenen Regionen der Welt mit Solarstrom versorgt hat, rückt nun ein weiterer Schwerpunkt in den Mittelpunkt: Batteriespeicher. Das dient zum einen der Verstetigung der bisherigen Hilfe, folgt zum anderen aber auch dem Trend in der gesamten Branche der Erneuerbaren Energien. So ist in vielen Ländern Zugang zu Strom grundsätzlich vorhanden - aber oft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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