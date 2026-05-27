Nach einem starken Abverkauf zu Beginn des Monats hat sich die Rheinmetall-Aktie in den letzten Tagen etwas stabilisieren können. Gegenüber dem letzten Tief zog der DAX-Titel um fast +14% an und steht aktuell bei 1.251,60 €. Nun fragen sich Anleger, wie nachhaltig die aktuelle Erholung und ob sich ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt schon lohnt? Vom Börsenstar zum Sorgenkind Die Aktie von Rheinmetall galt lange als der große Gewinner des europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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