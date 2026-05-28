Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
>>> Pacific startet 15.000m-Bohrprogramm <<<
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
28.05.26 | 21:59
366,45 Euro
+3,25 % +11,55
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
367,15367,5028.05.
366,35366,7028.05.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEST BUY
BEST BUY CO INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEST BUY CO INC65,38+17,80 %
DOLLAR TREE INC96,00+16,41 %
KOHLS CORPORATION12,970+16,69 %
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC56,06+13,78 %
MICROSOFT CORPORATION366,45+3,25 %
RED CAT HOLDINGS INC12,140+32,49 %
SALESFORCE INC151,16-1,22 %
SNOWFLAKE INC205,00+35,94 %
UNUSUAL MACHINES INC29,620+57,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.