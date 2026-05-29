Winterthur - Axa Schweiz hat im Jahr 2025 im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge (BVG) bei den Prämien moderat zugelegt. Die Zahl der Kunden ging in dem seit einigen Jahren auf teilautonome Lösungen ausgerichteten Geschäft indes leicht zurück. Im BVG-Geschäft steigerte der zum französischen Axa-Konzern gehörende Versicherer das Prämienvolumen um 0,6 Prozent auf 810 Millionen Franken, wie es in einer am Freitag zur Betriebsrechnung 2025 publizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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