© Foto: Julian Stratenschulte/dpaDer Mai 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im DAX.Während einige DAX-Werte im Mai deutliche Kursgewinne verbuchten, standen andere Unternehmen unter spürbarem Verkaufsdruck. Besonders Versicherungs-, Industrie- und Gesundheitswerte mussten im Monatsverlauf teils zweistellige Kursverluste hinnehmen. Die Liste der schwächsten DAX-Aktien wird von der Münchener Rück angeführt. Die 5 Verlierer im DAX im Mai 2026 Münchener Rück Münchener Rück war im Mai 2026 der schwächste Wert im DAX. Die Aktie verlor innerhalb der vergangenen 30 Tage 14,44 Prozent an Wert. Nach einer zuvor starken Kursentwicklung nutzten viele Anleger die hohen …Den vollständigen Artikel lesen
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