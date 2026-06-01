Quantencomputing: Diese kleine Quantenaktie könnte auf den am stärksten unterschätzten Teil der gesamten Branche setzen

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Während Investoren den KI-Gewinnern hinterherlaufen, die bereits explodiert sind, entwickelt sich unter der Oberfläche still und leise das nächste große technologische Wettrennen: Quantencomputing.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) veröffentlicht.





Willkommen zurück, liebe Leser,

gerade passiert etwas Außergewöhnliches.

Und fast niemand achtet darauf.

Während Investoren den KI-Gewinnern hinterherlaufen, die bereits explodiert sind, entwickelt sich unter der Oberfläche still und leise das nächste große technologische Wettrennen.

Quantencomputing.

Erst vergangene Woche stellte die Trump-Regierung rund 2 Milliarden US-Dollar an strategischem Kapital für den Quantensektor bereit und beteiligte sich an neun Quantum-Unternehmen. Die USA wollen damit ihre Führungsrolle in einem Bereich sichern, den viele Experten als den wichtigsten technologischen Durchbruch dieses Jahrhunderts ansehen.

Nur wenige Tage später erhöhte IBM den Einsatz noch einmal deutlich.

Der Technologieriese kündigte an, in den nächsten fünf Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Quantencomputing investieren zu wollen. Gleichzeitig verfolgt IBM das Ziel, bis 2029 den weltweit ersten großskaligen fehlertoleranten Quantencomputer zu entwickeln.



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Lesen Sie das noch einmal.

10 Milliarden Dollar.

Nicht zehn Millionen.

Nicht hundert Millionen.

Zehn Milliarden.

Denn die klügsten Köpfe aus Politik, Wissenschaft und Technologie scheinen sich in einem Punkt einig zu sein:

Das Unternehmen, das den Durchbruch zum praktischen Quantencomputing ermöglicht, könnte Billionen an wirtschaftlichem Wert schaffen.

Und jetzt stellen Sie sich eine einfache Frage:

Wenn plötzlich Milliarden in den Quantensektor fließen - wer besitzt eigentlich die geistigen Eigentumsrechte, die möglicherweise dabei helfen werden, diese Systeme überhaupt erst funktionsfähig zu machen?

Während IBM, Microsoft, Google und Amazon Milliarden ausgeben, um die Zukunft zu bauen, verfolgt ein kleines Unternehmen an der Londoner Aquis Exchange einen völlig anderen Ansatz.

Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J).

Anstatt selbst einen Quantencomputer zu bauen, arbeitet das Unternehmen mit einigen der weltweit führenden Universitäten zusammen, um die wissenschaftlichen Grundlagen zu entwickeln.

Und genau dort könnte langfristig das große Geld verdient werden.

Der Markt versteht noch nicht, was Delta Gold Technologies werden könnte

Die meisten Investoren kennen Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) noch nicht.

Und noch weniger verstehen, warum die im Quantensektor entwickelte Technologie und das geistige Eigentum möglicherweise von enormer Bedeutung sein könnten.

Beim Börsengang war das Unternehmen praktisch unbekannt.

Erst jetzt beginnen Investoren zu erkennen, welche Position Delta Gold Technologies innerhalb der entstehenden Quantum-Industrie einnehmen könnte.

Was ursprünglich als einzelnes Forschungsprojekt begann, entwickelt sich zunehmend zu etwas deutlich Größerem:

Eine Plattform für Quantum-Intellectual-Property.

Ein Unternehmen, das Spitzenforschung an mehreren Elite-Universitäten finanziert und sich gleichzeitig exklusive Rechte an möglichen Entdeckungen sichert.

Denken Sie einen Moment darüber nach.

Die größten Technologieunternehmen der Welt investieren Milliarden, um das Quantum-Rätsel zu lösen.

Delta Gold versucht nicht, sie finanziell zu übertrumpfen.

Delta Gold versucht, Teile der Lösung zu besitzen.

Direkt an der Wurzel der Physik.

Und das ist ein entscheidender Unterschied.

Denn die Geschichte zeigt immer wieder:

Die größten Gewinner sind nicht zwangsläufig diejenigen, die die Infrastruktur bauen.

Oft sind es diejenigen, die die Patente besitzen, die alle anderen benötigen.

Warum das plötzlich wichtig wird

Das Quantum-Rennen beschleunigt sich.

Rasant.

IBM investiert 10 Milliarden Dollar.

Die US-Regierung investiert Milliarden.

China investiert weiterhin Milliarden.

Verteidigungsbehörden sind involviert.

Geheimdienste sind involviert.

Die größten Technologiekonzerne der Welt sind involviert.

Niemand investiert solche Summen, wenn die potenzielle Chance nicht enorm wäre.

Das Problem?

Niemand weiß heute mit Sicherheit, welcher Ansatz gewinnen wird.

Supraleitende Qubits

Topologische Qubits

Photonische Systeme

Trapped-Ion-Systeme

Dutzende konkurrierende Technologien.

Milliarden an Investitionen.

Kein klarer Gewinner.

Genau deshalb ist die Strategie von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) so interessant.

Das Management setzt nicht alles auf eine einzige wissenschaftliche Theorie.

Es baut ein Portfolio auf.

Aus einer Universität wurden zwei.

Und das Unternehmen hat bereits kommuniziert, langfristig ein echtes Quantum Centre of Excellence aufzubauen, das weitere führende Universitäten und Forschungseinrichtungen integrieren könnte.

Jede verfolgt unterschiedliche Ansätze.

Jede kann unterschiedliche Entdeckungen hervorbringen.

Jede kann neue Patentmöglichkeiten schaffen.

Und Delta Gold möchte im Zentrum dieses Netzwerks stehen.

Hier wird die Geschichte wirklich spannend

Investoren sprechen gerne über Billionenmärkte.

Nur die wenigsten erhalten frühzeitig Zugang dazu.

Quantencomputing könnte anders sein.

Die Branche befindet sich noch immer in einem sehr frühen Stadium.

Die meisten Privatanleger haben kaum oder gar kein Exposure.

Viele institutionelle Investoren können Quantum-IP bislang kaum bewerten.

Und die meisten Analysten decken den Sektor überhaupt nicht ab.

Doch Woche für Woche steigen die Kapitalzusagen.

Die Dringlichkeit ist offensichtlich.

Denn wenn Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) erfolgreich kommerziell relevantes geistiges Eigentum entwickelt, dann sind die potenziellen Käufer keine Junior-Unternehmen.

Sondern:

Microsoft

Google

Amazon

Apple

NVIDIA

IBM

Der Bewertungsunterschied zwischen Delta Gold und den potenziellen zukünftigen Lizenznehmern ist kaum vorstellbar.

Und genau deshalb beginnen Investoren aufmerksam zu werden.

Dasselbe Netzwerk, das bereits Guardian erfolgreich begleitet hat

Smart Money bewegt sich früh.

Guardian Metal Resources war nicht immer auf dem Radar.

Dann kam die Neubewertung.

Und die Aktie stieg von rund 0,07 Euro auf über 3 Euro.

Heute lohnt sich ein Blick auf Delta Gold.

Die Überschneidungen sind bemerkenswert.

Oliver Friesen , CEO von Guardian Metal Resources, gehört zu den größten Aktionären von Delta Gold.

, CEO von Guardian Metal Resources, gehört zu den größten Aktionären von Delta Gold. Mark Burnett , Chairman von Delta Gold, war Gründungsmitglied des Guardian-Boards.

, Chairman von Delta Gold, war Gründungsmitglied des Guardian-Boards. Michael Jones, CEO von Delta Gold, fungiert als strategischer Berater bei Guardian.

Die personellen Verbindungen zwischen beiden Unternehmen sind kaum zu übersehen.

Bedeutet das automatisch, dass Delta denselben Weg gehen wird?

Natürlich nicht.

Aber genau hier entstehen asymmetrische Chancen.

Bevor die Geschichte offensichtlich wird.

Bevor die Analysten auftauchen.

Bevor die breite Masse aufmerksam wird.

Wenn es sich "sicher" anfühlt, ist der Großteil der Kursbewegung meist bereits vorbei.

Der Katalysator, der alles verändern könnte

Vergessen Sie Umsatz.

Vergessen Sie Gewinn.

Vergessen Sie klassische Bewertungskennzahlen.

Bei dieser Geschichte dreht sich derzeit alles um eines:

Geistiges Eigentum.

Und genau hier hat Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) bereits bemerkenswerte Fortschritte erzielt.

An der University of Toronto wurde bereits eine erste Patentanmeldung im Zusammenhang mit:

"Novel Transducer Structures for Quantum Devices"

eingereicht.

Für ein Unternehmen dieser Größe ist das bereits bemerkenswert.

Doch anschließend folgte etwas noch Interessanteres.

Gemeinsam mit der Penn State University wurden drei weitere Patentanmeldungen eingereicht.

Alle drei beziehen sich auf die Nutzung von Gold und anderen Materialien für ihre quantenmechanischen Eigenschaften in den Bereichen:

Sensorik

Computing

Informationsverarbeitung

Und genau an diesem Punkt beginnt sich die Diskussion zu verändern.

Denn sobald geistiges Eigentum real wird - und genau das geschieht derzeit bei Delta Gold - stellt der Markt plötzlich andere Fragen.

Nicht mehr:

"Wird die Forschung funktionieren?"

Sondern:

"Welchen Wert könnte dieses geistige Eigentum eines Tages haben?"

Das sind völlig unterschiedliche Fragen.

Und meist auch völlig unterschiedliche Bewertungen.

Wenn Regierungen Milliarden investieren.

Wenn IBM Milliarden investiert.

Wenn die größten Technologieunternehmen der Welt dieselbe Ziellinie anvisieren.

Dann müssen Sie nicht zwingend den späteren Gewinner besitzen.

Es reicht möglicherweise aus, etwas zu besitzen, das der Gewinner eines Tages benötigen könnte.

Genau das versucht Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) aufzubauen.

Und sollte das Management erfolgreich sein, könnte die heutige Bewertung eines Tages sehr klein wirken im Vergleich zu der Größe der Chance, die vor dem Unternehmen liegt.



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