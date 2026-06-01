Anzeige
Mehr »
Montag, 01.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wolfram-Hotspot in Nevada: China-Monopol wackelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
01.06.26 | 09:55
1,610 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6201,76013:20
Dow Jones News
01.06.2026 12:09 Uhr
230 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
01-Jun-2026 / 10:36 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

1 June 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 27 May 2026 to 29 May 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

27 May 2026  LSE   143.7109p              31,848     145.4000p       142.2000p 
 
28 May 2026  LSE   142.7970p              35,916     144.2000p       141.8000p 
 
29 May 2026  LSE   145.0240p              35,460     147.0000p       142.8000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,448,210 of its Ordinary Shares in treasury and has 297,293,366 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 297,293,366 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
27 May 2026  545            145.40        08:27:00        00395995161TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  544            145.00        08:43:37        00396000107TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  539            145.00        09:13:10        00396006226TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  558            144.00        09:13:15        00396006233TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  531            143.40        09:16:51        00396006692TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  542            144.80        11:15:55        00396030893TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  2             144.80        11:22:17        00396031372TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  307            144.80        11:22:17        00396031373TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  266            144.80        11:22:17        00396031374TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  498            144.80        11:29:42        00396031979TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  200            144.80        11:38:02        00396032389TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  750            145.00        11:53:59        00396033199TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  698            145.00        11:53:59        00396033200TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  533            144.40        12:06:32        00396033825TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  542            144.20        12:06:32        00396033826TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  543            143.60        12:31:44        00396034958TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  1216           143.80        12:31:44        00396034959TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  40            144.00        12:31:44        00396034960TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  543            143.80        12:52:37        00396035725TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  532            144.60        13:21:21        00396037151TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  565            144.60        13:21:27        00396037171TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  1384           144.80        13:24:41        00396037497TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  2401           144.60        13:28:20        00396037689TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  565            144.20        13:57:03        00396039415TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  121            144.00        14:29:05        00396041114TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  409            144.00        14:30:02        00396041332TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  336            144.00        14:30:02        00396041333TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  3             144.00        14:30:02        00396041334TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  3             144.00        14:30:02        00396041335TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  3             144.00        14:30:02        00396041336TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  78            144.00        14:30:02        00396041337TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  106            144.00        14:35:48        00396042353TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  121            144.00        14:35:48        00396042354TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  745            144.00        14:35:48        00396042355TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  1060           143.40        14:41:06        00396042808TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  3810           143.00        14:41:06        00396042809TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  547            142.80        14:41:06        00396042810TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  1098           142.60        14:47:38        00396043497TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  569            142.20        14:50:22        00396043813TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  569            142.20        14:50:22        00396043814TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  570            142.60        15:17:30        00396045749TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  570            142.60        15:21:11        00396046103TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  1135           142.40        15:21:50        00396046167TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  543            142.20        15:24:07        00396046352TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  526            142.20        15:33:25        00396047252TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  86            142.20        15:33:25        00396047253TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  927            142.80        15:47:41        00396048435TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  549            143.40        15:53:21        00396048749TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  526            143.40        15:53:21        00396048750TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  139            143.40        15:53:21        00396048751TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  271            143.80        15:54:28        00396048845TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  1453           143.60        15:54:28        00396048846TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  73            143.60        15:54:28        00396048847TRLO1   XLON 
 
27 May 2026  58            143.60        15:54:28        00396048848TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  522            142.80        08:20:45        00396055937TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  532            142.20        11:06:44        00396061933TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  532            142.20        11:06:44        00396061934TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  531            142.20        11:06:44        00396061935TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  406            142.60        11:17:02        00396062189TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  3599           142.60        11:17:02        00396062190TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  1522           142.60        11:17:02        00396062191TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  69            142.60        11:17:02        00396062192TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  370            142.60        11:17:02        00396062193TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  82            142.60        11:34:37        00396062797TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  297            142.20        11:43:16        00396063251TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  264            142.20        11:43:16        00396063252TRLO1   XLON
28 May 2026  544            142.00        11:51:16        00396063648TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  550            141.80        11:51:16        00396063667TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  520            142.20        11:52:30        00396063771TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  261            142.40        11:59:32        00396064123TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  289            142.40        11:59:32        00396064124TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  546            141.80        12:00:00        00396064150TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  559            141.80        12:06:02        00396064462TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  559            141.80        12:06:02        00396064463TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  324            142.40        12:44:51        00396065817TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  244            142.40        12:44:51        00396065818TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  65            142.00        12:59:23        00396066191TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  24            142.60        13:10:03        00396066504TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  1348           142.40        13:10:03        00396066505TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  786            142.40        13:10:03        00396066506TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  1659           142.60        13:55:34        00396068117TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  1659           142.40        13:55:34        00396068118TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  574            142.20        14:14:58        00396069052TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  569            142.00        14:48:07        00396071467TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  63            142.60        14:50:48        00396071713TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  160            142.60        14:50:52        00396071716TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  451            142.60        14:50:52        00396071717TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  48            142.60        14:50:52        00396071718TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  17            142.60        14:51:43        00396071793TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  54            142.60        14:53:44        00396071922TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  105            142.60        14:53:56        00396072007TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  55            142.60        14:54:58        00396072065TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  65            142.40        14:55:46        00396072128TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  551            144.20        15:13:05        00396073886TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  1101           144.20        15:13:05        00396073887TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  545            144.20        15:13:15        00396073960TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  570            143.60        15:13:15        00396073961TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  570            143.40        15:13:32        00396074023TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  526            143.40        15:13:32        00396074024TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  526            143.40        15:13:32        00396074025TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  526            143.40        15:13:32        00396074026TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  526            143.40        15:13:32        00396074027TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  526            143.40        15:13:32        00396074028TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  536            143.80        15:14:16        00396074246TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  525            143.60        15:18:33        00396074780TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  567            143.00        15:23:59        00396075188TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  567            143.00        15:23:59        00396075189TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  573            143.00        15:24:15        00396075203TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  572            143.20        15:43:34        00396076694TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  572            143.00        15:44:03        00396076714TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  543            143.00        15:46:40        00396076991TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  741            143.00        15:47:08        00396077043TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  1104           142.80        16:01:16        00396078032TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  524            143.00        16:08:26        00396078479TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  73            143.20        16:08:26        00396078480TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  372            143.20        16:08:26        00396078481TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  333            143.40        16:12:05        00396078741TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  521            143.20        16:13:29        00396078812TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  139            143.60        16:13:42        00396078818TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  114            143.60        16:15:23        00396078938TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  175            143.60        16:15:23        00396078939TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  275            143.40        16:17:06        00396079074TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  36            143.40        16:17:06        00396079075TRLO1   XLON 
 
28 May 2026  263            143.40        16:17:06        00396079076TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  328            145.20        08:34:07        00396224410TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  230            145.20        08:34:07        00396224411TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  542            145.20        08:42:13        00396231496TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  539            145.60        09:41:39        00396281384TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  520            145.60        09:41:40        00396281395TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  82            145.80        09:41:40        00396281396TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  520            145.60        09:43:29        00396282497TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  560            145.60        09:43:29        00396282498TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  560            145.40        09:43:29        00396282499TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  564            145.20        09:43:32        00396282526TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  522            145.00        09:43:38        00396282579TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  600            146.60        11:55:05        00396352451TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  212            147.00        11:55:20        00396352471TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  649            147.00        11:55:20        00396352472TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  269            147.00        11:55:20        00396352473TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1             147.00        11:55:20        00396352474TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  225            147.00        11:55:20        00396352475TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1112           146.80        11:55:59        00396352499TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1040           146.60        11:55:59        00396352500TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1442           146.60        12:02:15        00396352778TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1442           146.60        12:06:04        00396353044TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  122            146.60        12:06:04        00396353045TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1564           146.60        12:06:06        00396353047TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  571            146.20        12:13:23        00396353229TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  538            146.00        12:23:33        00396353564TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  539            146.00        12:23:33        00396353565TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  562            145.60        12:53:00        00396354487TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  562            145.60        12:53:00        00396354488TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  562            145.60        12:53:00        00396354489TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  525            145.60        13:09:25        00396355040TRLO1   XLON
29 May 2026  524            145.60        13:09:25        00396355041TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  560            145.40        13:09:37        00396355055TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  560            145.20        13:16:57        00396355321TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  527            145.00        13:41:55        00396356520TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  560            144.60        13:43:39        00396356564TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  148            144.80        13:52:28        00396356965TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  420            144.80        14:03:47        00396357705TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  148            144.80        14:03:47        00396357706TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  322            144.00        14:11:18        00396358226TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  500            144.20        14:56:16        00396361013TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  47            144.20        14:56:16        00396361014TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  266            144.00        14:56:16        00396361015TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  36            144.00        14:56:16        00396361016TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  35            144.00        14:56:16        00396361017TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  556            144.00        15:13:12        00396361960TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  528            143.80        15:15:22        00396362079TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  559            143.80        15:28:25        00396362880TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  234            143.80        15:28:25        00396362881TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  308            143.80        15:28:25        00396362882TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  234            143.80        15:28:25        00396362883TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  544            143.80        15:38:00        00396363526TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  530            143.60        15:45:34        00396364031TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  529            143.60        15:45:34        00396364032TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1131           143.40        15:45:34        00396364033TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1191           143.40        15:45:49        00396364037TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  452            143.40        15:45:49        00396364038TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  310            143.40        15:45:49        00396364039TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  692            143.20        15:45:49        00396364040TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  242            143.20        15:45:49        00396364041TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  1             143.20        15:45:49        00396364042TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  154            143.20        15:45:49        00396364043TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  545            143.00        15:45:50        00396364044TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  334            142.80        15:46:16        00396364062TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  517            143.20        15:50:11        00396364250TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  740            144.00        15:51:29        00396364374TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  946            144.00        15:51:29        00396364375TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  564            143.80        15:51:30        00396364381TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  516            144.20        15:53:51        00396364588TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  17            144.20        15:53:51        00396364589TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  564            144.20        15:53:57        00396364597TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  276            144.60        16:18:08        00396366359TRLO1   XLON 
 
29 May 2026  89            144.40        16:19:27        00396366526TRLO1   XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 429445 
EQS News ID:  2337022 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls2.ssx?fn=show_t_gif&application_id=2337022&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 05:36 ET (09:36 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.