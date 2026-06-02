Quantencomputing: BTQ stieg von $0,30 auf $22 - entsteht hier die nächste Quantum-Story?

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Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Trump-Regierung rund 2 Milliarden US-Dollar an strategischem Kapital in den Quantensektor investiert hat und Beteiligungen an mehreren Quantum-Unternehmen eingegangen ist.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) veröffentlicht.







Willkommen zurück, liebe Leser,

gerade passiert etwas Außergewöhnliches.

Und fast niemand achtet darauf.

Während Investoren weiterhin KI-Aktien hinterherlaufen, die sich bereits vervielfacht haben, beschleunigt sich im Hintergrund ein anderes technologisches Wettrennen.

Quantencomputing.

Nicht in zehn Jahren.

Nicht als Science-Fiction.

Sondern jetzt.



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Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Trump-Regierung rund 2 Milliarden US-Dollar an strategischem Kapital in den Quantensektor investiert hat und Beteiligungen an mehreren Quantum-Unternehmen eingegangen ist. Die Vereinigten Staaten wollen damit ihre Führungsrolle in einer Technologie sichern, die viele Experten als einen der wichtigsten Durchbrüche dieses Jahrhunderts ansehen.

Kurz darauf erhöhte IBM den Einsatz noch einmal deutlich.

Der Technologieriese kündigte an, in den kommenden fünf Jahren mehr als 10 MILLIARDEN US-Dollar in Quantencomputing zu investieren und gleichzeitig bis 2029 den weltweit ersten großskaligen fehlertoleranten Quantencomputer entwickeln zu wollen.





Lesen Sie das noch einmal.

10 Milliarden Dollar.

Nicht zehn Millionen.

Nicht hundert Millionen.

Zehn Milliarden.

Denn Regierungen, Militärbehörden, Technologiekonzerne und einige der klügsten Wissenschaftler der Welt scheinen sich in einem Punkt einig zu sein:

Quantencomputing könnte zu einer der prägendsten Technologien des 21. Jahrhunderts werden.

Die offensichtliche Frage für Investoren lautet:

Wer wird gewinnen?

Die meisten Anleger denken sofort an die Unternehmen, die die Computer selbst bauen.

Google.

IBM.

Microsoft.

Amazon.

Doch die Geschichte zeigt, dass die größten Gewinner nicht immer die Unternehmen sind, die das Endprodukt herstellen.

Oft sind es die Unternehmen, die Technologien besitzen, die alle anderen benötigen.

Und genau hier wird die Geschichte von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) besonders spannend.





Kein weiteres Quantum-Computer-Unternehmen

Die meisten börsennotierten Quantum-Unternehmen verfolgen einen von drei Ansätzen:

Entwicklung von Quantencomputern

Entwicklung von Quantum-Software

Entwicklung von Quantum-Cybersecurity-Lösungen

Delta Gold verfolgt einen völlig anderen Weg.

Das Unternehmen entwickelt geistiges Eigentum, das gezielt auf den Quantensektor ausgerichtet ist und auf Nano-Gold sowie anderen nano-engineerten Materialien basiert.

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Denn Quantencomputing ist nicht einfach nur eine Software-Herausforderung.

Es ist vor allem eine Herausforderung der Physik.

Eine Herausforderung der Materialwissenschaft.

Eine Herausforderung der Skalierbarkeit.

Forscher weltweit untersuchen supraleitende Schaltkreise, Trapped-Ion-Systeme, photonische Architekturen, neutrale Atome und fortschrittliche Nanomaterialien, um die Grundlage für praktische Quantencomputer zu schaffen.

Das Rennen dreht sich nicht nur darum, wer die beste Maschine baut.

Es geht darum, die Technologien zu entdecken, die diese Maschinen überhaupt erst ermöglichen.





Warum Gold?

Auf den ersten Blick klingt die Idee ungewöhnlich.

Gold?

Im Quantencomputing?

Doch auf Nanoebene verhält sich Gold völlig anders, als die meisten Investoren vermuten.

Forscher untersuchen seit Jahren nano-strukturiertes Gold aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften in Bereichen wie:

Elektrische Leitfähigkeit

Optische Wechselwirkungen

Plasmonik

Nanofabrikation

Quantenmechanische Effekte

Diese Eigenschaften werden zunehmend für Anwendungen in der Sensorik, Photonik, Informationsverarbeitung und fortschrittlichen Computerarchitekturen erforscht.

Und genau hier scheint Delta nun von der Theorie in die Praxis überzugehen.

Denn gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert.





Die Geschichte hat sich verändert

Viele Technologieunternehmen sprechen über Forschung.

Nur wenige produzieren Patentanmeldungen.

Noch weniger produzieren mehrere Patentanmeldungen über renommierte Universitäten.

Diese Woche gab Delta bekannt, dass die Penn State University drei internationale Patentanmeldungen eingereicht hat, die in das geistige Eigentumsportfolio von Delta eingebracht werden.

Drei.

Nicht eine.

Nicht zwei.

Drei.

Und diese kommen zusätzlich zu der bereits bestehenden Patentanmeldung aus der Zusammenarbeit mit der University of Toronto.

Damit verfügt Delta nun über:

Eine Patentanmeldung über die University of Toronto

Drei weitere Patentanmeldungen über Penn State

Für ein Unternehmen, das sich noch in der frühen Aufbauphase seiner Quantum-Plattform befindet, ist das ein bedeutender Meilenstein.

Noch wichtiger:

Das Unternehmen gab bekannt, dass sich die Patentanmeldungen auf die Nutzung von Gold und anderen Materialien für deren quantenmechanische Eigenschaften in den Bereichen:

Sensorik

Computing

Informationsverarbeitung

beziehen.

Genau diese drei Bereiche gehören zu den wichtigsten Bausteinen des zukünftigen Quantum-Ökosystems.





Der Markt beginnt den Plan zu erkennen

Vor sechs Monaten hätten Investoren Delta vielleicht als interessante Idee betrachtet.

Heute zeichnet sich eine klare Strategie ab:

Universitätspartnerschaften Forschung Patentanmeldungen Exklusive Lizenzrechte Kommerzialisierung

Das ist eine völlig andere Geschichte.

Und sie wird noch interessanter.





Penn State verdoppelt sein Engagement

Tief in der Mitteilung versteckte sich eine weitere wichtige Nachricht.

Penn State und Delta haben ihre Zusammenarbeit deutlich ausgeweitet.

Die ursprüngliche Vereinbarung sah vor:

3 Millionen Dollar über drei Jahre.

Die neue Vereinbarung umfasst nun:

6 Millionen Dollar über bis zu sechs Jahre.

Warum?

Laut der Mitteilung:

"Das Forschungsprogramm liegt deutlich vor dem Zeitplan."

Das könnte einer der wichtigsten Sätze der gesamten Meldung sein.

Universitäten erweitern Forschungsprogramme normalerweise nicht, wenn die Ergebnisse enttäuschend sind.

Die Ausweitung deutet darauf hin, dass beide Seiten genügend Potenzial sehen, um das Projekt langfristig auszubauen.





Aufbau eines Quantum Centre of Excellence

Hier wird die größere Vision sichtbar.

Das Management hat wiederholt darüber gesprochen, ein Netzwerk führender Universitäten aufzubauen.

Nicht nur eine Universität.

Nicht nur ein Forschungsteam.

Sondern ein ganzes Ökosystem.

Ein Quantum Centre of Excellence.

Jede Universität verfolgt unterschiedliche Ansätze.

Unterschiedliche Technologien.

Unterschiedliche wissenschaftliche Fragestellungen.

Unterschiedliche Patentmöglichkeiten.

Und Delta möchte sich über exklusive Lizenzrechte genau im Zentrum dieses Netzwerks positionieren.

Anstatt alles auf eine einzige wissenschaftliche Theorie zu setzen, baut das Unternehmen offenbar ein diversifiziertes Portfolio aus Quantum-IP auf.

Das könnte sich in einer Branche als äußerst wertvoll erweisen, in der heute noch niemand sicher weiß, welcher technologische Ansatz letztendlich gewinnt.



Die BTQ-Lektion



Investoren sollten sich ansehen, was bei BTQ Technologies passiert ist.

Vor rund 18 Monaten notierte die Aktie bei etwa 0,30 Dollar.

Später erreichte sie rund 22 Dollar pro Aktie und zeitweise eine Marktkapitalisierung von fast 3 Milliarden Dollar.

Was hat sich verändert?

Quantencomputer hatten plötzlich nicht die Welt erobert.

Es gab keine Massenadoption.

Der Markt begann lediglich, Unternehmen mit Bezug zu kritischer Quantum-Infrastruktur höher zu bewerten.

Die Lehre daraus:

Die Börse bewertet Zukunftschancen oft lange bevor die breite Kommerzialisierung einsetzt.

Warum die Chance größer sein könnte als viele glauben

Die Quantum-Revolution geht weit über Computer hinaus.

Mögliche Anwendungsbereiche umfassen:

Arzneimittelentwicklung

Simulation komplexer Moleküle und chemischer Prozesse.

Künstliche Intelligenz

Beschleunigung von Optimierungs- und Lernprozessen.

Finanzmodellierung

Portfoliooptimierung und Risikoberechnungen.

Nationale Sicherheit

Eine Technologie von strategischer Bedeutung für Regierungen.

Kryptographie

Schutz digitaler Infrastrukturen vor zukünftigen Quantum-Bedrohungen.

Kurz gesagt:

Der adressierbare Markt könnte gewaltig sein.

Und genau deshalb investieren Regierungen und Konzerne Milliarden.

Das Patentmodell

Besonders interessant ist das Geschäftsmodell von Delta.

Das Unternehmen baut keine milliardenschweren Fabriken.

Es konkurriert nicht direkt mit IBM oder Google.

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Die Strategie lautet:

Forschung Entwicklung Patente Lizenzierung

Sollte dieser Ansatz erfolgreich sein, könnte daraus eine skalierbare Plattform für geistiges Eigentum entstehen.

Die Geschichte zeigt, dass der Besitz kritischer Patente enorme Werte schaffen kann.

Viele der erfolgreichsten Technologieunternehmen der Welt verdanken ihren Erfolg nicht der Produktion von Hardware, sondern dem Besitz von Technologien, die von einer gesamten Industrie genutzt werden.

Genau diese Chance scheint Delta anzustreben.



Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) bleibt eine frühe Wachstumsstory.

Die kommerziellen Umsätze stehen noch aus.

Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung.

Die Patente müssen ihren Wert erst noch beweisen.

Doch die Geschichte dreht sich inzwischen nicht mehr nur um Forschung.

Sie dreht sich um geistiges Eigentum.

Sie dreht sich um Patente.

Sie dreht sich um exklusive Universitätskooperationen.

Und sie dreht sich um den Aufbau eines Portfolios von Technologien in einem der strategisch wichtigsten Zukunftsmärkte der Welt.

Während sich die meisten Investoren auf die Unternehmen konzentrieren, die Quantencomputer bauen wollen, verfolgt Delta einen anderen Ansatz.

Das Unternehmen versucht, Teile der wissenschaftlichen Grundlagen zu besitzen, die zukünftige Quantensysteme überhaupt erst ermöglichen könnten.

Und sollte Quantencomputing tatsächlich zu einer der entscheidenden Industrien der kommenden Jahrzehnte werden, könnte genau das ein äußerst interessanter Platz sein.



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