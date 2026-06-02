Während sich mit Rheinmetall und Co das Gros der Rüstungsaktien im Korrekturmodus befindet und teils deutlich unter den bisherigen Bestmarken markiert, steigt die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Alzchem auf ein neues Allzeithoch. Erstmals sind Anleger bereit, mehr als 200 Euro pro Papier auf den Tisch zu legen. Erneut ist es frische Rüstungsfantasie, die den SDAX-Wert antreibt.Denn die tschechische CSG (Czechoslokav Group) hat den Anteil an dem deutschen Unternehmen auf 20,1 Prozent (inklusive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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