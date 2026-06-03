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Klöckner & Co SE: Entscheidung zur Abgabe eines Delisting-Erwerbsangebots von Worthington Steel zu 11,00 € je Klöckner & Co-Aktie veröffentlicht



03.06.2026 / 13:18 CET/CEST

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Die Worthington Steel GmbH ("Bieterin"), eine indirekte Tochtergesellschaft der Worthington Steel, Inc. (gemeinsam mit der Bieterin "Worthington Steel"), hat heute entschieden, den Aktionären der Klöckner & Co SE ("Gesellschaft") im Wege eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots ("Delisting-Angebot") anzubieten, sämtliche auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft ("Klöckner-Aktien") zu erwerben. Die Bieterin beabsichtigt, eine Gegenleistung in Höhe von 11,00 € je Klöckner-Aktie ("Angebotspreis") anzubieten. Das Delisting-Angebot wird keine Vollzugsbedingungen enthalten. Wie in der gemeinsamen begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat vom 12. Februar 2026 zu dem am 5. Februar 2026 veröffentlichten Übernahmeangebot der Bieterin mitgeteilt, ist der Vorstand entsprechend der am 15. Januar 2026 mit Worthington Steel geschlossenen Zusammenschlussvereinbarung bereit, vorbehaltlich seiner Treuepflichten einschließlich seiner Pflicht, im besten Interesse der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre, der Arbeitnehmer und anderer Interessenträger zu handeln, die Unterstützung eines Delistings der Klöckner-Aktien in Betracht zu ziehen. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden zum Inhalt des Delisting-Angebots sowie zu dem angekündigten Angebotspreis nach gründlicher Prüfung der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage im Rahmen der hierzu abzugebenden begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat Stellung nehmen. Kontakt: Investoren

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