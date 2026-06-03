Original-Research: Daldrup & Söhne AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
Classification of Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft to Daldrup & Söhne AG
Further growth ahead
Daldrup reported final FY 2025 results that confirmed preliminary figures. Much more important: the order backlog quadrupled to EUR 120m as of March 31, 2026. We therefore expect growth to continue in the coming years. As a result, we confirm our Buy recommendation and the EUR 28.80 TP.
You can download the research here: DALDRUP20260603
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