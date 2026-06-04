Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA45674Q1028 INEO Tech Corp. 04.06.2026 CA45674Q4097 INEO Tech Corp. 05.06.2026 Tausch 10:1
US8321544053 Smith Micro Software Inc. 04.06.2026 US8321545043 Smith Micro Software Inc. 05.06.2026 Tausch 5:1
CA8119161054 Seabridge Gold Inc. 04.06.2026 CA8119271028 Seabridge Gold Inc. 05.06.2026 Tausch 1:1
US15130G8731 Cemtrex Inc. 04.06.2026 US15130G8657 Cemtrex Inc. 05.06.2026 Tausch 10:1
CA92767B1058 Vireo Growth Inc. 04.06.2026 CA92767B2049 Vireo Growth Inc. 05.06.2026 Tausch 30:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA45674Q1028 INEO Tech Corp. 04.06.2026 CA45674Q4097 INEO Tech Corp. 05.06.2026 Tausch 10:1
US8321544053 Smith Micro Software Inc. 04.06.2026 US8321545043 Smith Micro Software Inc. 05.06.2026 Tausch 5:1
CA8119161054 Seabridge Gold Inc. 04.06.2026 CA8119271028 Seabridge Gold Inc. 05.06.2026 Tausch 1:1
US15130G8731 Cemtrex Inc. 04.06.2026 US15130G8657 Cemtrex Inc. 05.06.2026 Tausch 10:1
CA92767B1058 Vireo Growth Inc. 04.06.2026 CA92767B2049 Vireo Growth Inc. 05.06.2026 Tausch 30:1
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