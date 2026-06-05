Die Allianz ist im Heimatmarkt eine Macht. Das zeigen nun erneut aktuelle Zahlen. In einem wichtigen Wachstumsfeld zieht der Versicherungsriese demnach besonders viel Geschäft auf sich. DER AKTIONÄR zeigt, um welchen spannenden Markt es sich handelt - und was das für die Aktie des DAX-Schwergewichts bedeutet.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die betriebliche Krankenversicherung bleibt ein Wachstumsmarkt. • Die Allianz profitiert davon besonders stark. • Auch diese Zahlen unterstreichen die starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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