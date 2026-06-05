Unterföhring (ots) -Die Formel 1 in Monaco: Melden sich Verstappen und Norris zurück?Das wohl prestigeträchtigste Rennen im Formel-1-Kalender steht an: Wenn die Königsklasse des Motorsports in Monaco Halt macht, verwandelt sich die französische Mittelmeerküste zwischen Luxusyachten, Prominenz und Rennstrecke in eine einzigartige Kulisse aus Motorsport und Glamour. Auf dem legendären Stadtkurs wartet mit seinen zahlreichen engen Kurven eine der größten Herausforderungen der Saison auf die Piloten. Hinzu kommt das oft wechselhafte Wetter, das nicht nur für Spannung bei den Zuschauern sorgt, sondern die Rennfahrer über die 78 Rennrunden hinweg zusätzlich fordert. Wer behält die Nerven und sichert sich den Sieg beim Großen Preis von Monaco? Die aktuelle WM-Konstellation verspricht jedenfalls Spannung: Die beiden Mercedes-Piloten Andrea Kimi Antonelli und George Russell führen die Fahrerwertung an. Dahinter folgt das Ferrari-Duo um Lokalmatador Charles Leclerc und Lewis Hamilton vor den beiden McLaren-Piloten und Max Verstappen. Moderator Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner stimmen die Zuschauer gemeinsam mit den Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie Kommentator Sascha Roos auf das Rennwochenende in Monte-Carlo ein. Parallel zur Übertragung auf Sky Sport werden das Rennen und das Qualifying im Fürstentum zusätzlich auch im Free-TV bei RTL und Nitro live gezeigt.NHL Stanley Cup Finale: Die Jagd nach der silbernen Trophäe geht in die letzte RundeShowdown um den Stanley Cup: Die Vegas Golden Knights treffen im Finale auf die Carolina Hurricanes. Für das noch keine zehn Jahre alte Franchise aus Las Vegas ist es bereits die dritte Finalteilnahme der Vereinsgeschichte, bei der sie bereits einmal den Cup gewinnen konnten. Auch die Hurricanes zeigten sich auf dem Weg ins Finale in beeindruckender Form und mussten in den bisherigen drei Playoff-Serien lediglich eine Niederlage einstecken. Sky Sport überträgt alle Finalbegegnungen live mit deutschem Kommentar. Spiel drei steht in der Nacht auf Sonntag auf dem Programm.ATP in Stuttgart & WTA in London (https://www.sky.de/sport/tennis/sendeplan)Auch in der kommenden Woche steht Tennis auf dem Programm: Nach den French Open reist die Tenniselite um Alexander Zverev, Ben Shelton und Taylor Fritz zu den Boss Open nach Stuttgart. Kann sich Alexander Zverev in diesem Jahr den Titel beim ATP-250-Turnier sichern, nachdem er im vergangenen Jahr im Finale gegen Fritz unterlag? Sky Sport meldet sich von Montag bis Sonntag live vom Rasen, u.a. mit Experte Benjamin Ebrahimzadeh. Parallel dazu gastiert die WTA-Tour in London, wo Spielerinnen wie Elena Rybakina und Jessica Pegula beim WTA 500 Turnier aufschlagen.MotoGP in UngarnDie MotoGP macht Station im Balaton Park in der Nähe von Budapest: Beim Großen Preis von Ungarn kämpfen die Fahrer im achten Saisonrennen über 27 Runden um wichtige WM-Punkte. Aprilia Racing reist dabei mit viel Rückenwind nach Ungarn, nachdem das Team beim vergangenen Rennwochenende mit Marco Bezzecchi und Jorge Martín einen heimischen Doppelsieg feierte und seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen konnte. Gelingt es der Konkurrenz, den Rückstand am kommenden Wochenende zu verkürzen? Sky Sport überträgt die Rennen und alle weiteren Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 von Freitag bis Sonntag live.NBA-Finals: Wer sichert sich die Meisterschaft?Es geht um den Titel der NBA: die New York Knicks und die San Antonio Spurs kämpfen in den NBA Finals um die Meisterschaft. Während die Knicks nach vier Halbfinalsiegen in Serie von ihrem ersten Titel seit 1973 träumen, sicherten sich die Spurs das Finalticket erst in einem dramatischen siebten Spiel und haben nun die Chance auf ihre erste Meisterschaft seit zwölf Jahren. Bei beiden Teams ließ der letzte Titel schon länger auf sich warten - wer kann als erstes vier Siege einfahren und damit neuer NBA-Champion werden? Sky Sport überträgt alle Spiele der Finalserie jeweils am Folgetag um 12:00 Uhr re-live in voller Länge.Weltumwelttag auf Sky Sport NewsDer heutige Weltumwelttag 2026 konzentriert sich auf die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Im Mittelpunkt steht das Umdenken in den Systemen, die unsere Wirtschaft antreiben, um Ökosysteme zu reparieren und eine sicherere Zukunft zu schaffen. In Deutschland lautet das Motto zum Tag der Umwelt 2026: "Umweltschutz bringt was. Zusammen." Auch Sky Sport News widmet sich am heutigen Tag diesem wichtigen Thema. Der Sportnachrichtensender berichtet über verschiedene Aspekte nachhaltiger Entwicklung im Sport: vom Thema Nachhaltigkeit im Profifußball über Konzepte zum Wassersparen im Golfsport bis hin zur Frage, wie Sportevents nachhaltiger gestaltet werden können. Gesprächspartner sind u.a. Prof. Torsten Weber, Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Dr. Peter Stegemann und Petra Himmel. Auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf allen Social-Media-Plattformen von Sky Sport wird der Weltumwelttag ebenfalls thematisiert. Dabei werden unter anderem innovative Ansätze und Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport aufgezeigt.Pressekontakt:Thomas Kuhnert External Communications / Sport PR+49 (0) 899958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6288426