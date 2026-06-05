Die Rheinmetall-Aktie befindet sich nach ihrer starken Rally weiterhin in einer Korrekturphase. Während der Kurs aktuell um die Marke von 1.200 € pendelt, sorgen neue Großaufträge und Investitionen für positive Schlagzeilen. Damit richtet sich der Blick vieler Anleger auf eine Kurszone, die bereits in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt hat. Rheinmetall landet Rekordauftrag und baut Kapazitäten weiter aus Bei Rheinmetall standen zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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