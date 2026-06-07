BTQ und Quantum eMotion haben sich vervielfacht. Entdeckt der Markt gerade die nächste Quantum-Story?

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Am Freitag ist etwas sehr Interessantes passiert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) veröffentlicht.

Willkommen zurück, Leser.

Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) schloss bei 2,64 Euro und legte damit an nur einem Handelstag um rund 32% zu.

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Auf den ersten Blick mag das nicht außergewöhnlich erscheinen.

Small Caps bewegen sich schließlich ständig.

Doch ich glaube, dass diese Bewegung etwas Größeres signalisiert.

Ich glaube, Investoren beginnen endlich, die Punkte miteinander zu verbinden.

Denn in den vergangenen Wochen hat sich Delta Gold still und leise von einer wenig beachteten Forschungsstory zu etwas deutlich Greifbarerem entwickelt:

Eine wachsende Quantum-Intellectual-Property-Plattform.

Und wenn uns die jüngere Vergangenheit eines gezeigt hat, dann dass der Markt bereit ist, Unternehmen mit glaubwürdigem Quantum-Bezug mit außergewöhnlichen Bewertungen zu versehen.

Der Quantum-Sektor hat bereits Milliarden-Dollar-Gewinner hervorgebracht

Beginnen wir mit einem Unternehmen, das viele Investoren inzwischen kennen.

BTQ Technologies

Vor rund 18 Monaten notierte BTQ bei etwa 0,30 Dollar pro Aktie.

Später explodierte die Aktie auf rund 22 Dollar und erreichte zeitweise eine Marktkapitalisierung von fast 3 Milliarden Dollar.

Denken Sie darüber nach.

Ein Unternehmen, das sich mit Quantum-Sicherheit und Post-Quantum-Infrastruktur beschäftigt, entwickelte sich von einem weitgehend unbekannten Small Cap zu einer der größten Erfolgsgeschichten im gesamten Quantum-Sektor.

Dann gibt es noch ein weiteres Beispiel.

Quantum eMotion

(WKN: A3CSAU | Symbol: 34Q0)

Die Aktie notierte einst bei lediglich 0,035 CAD.

Später erreichte sie Kurse von rund 6,25 CAD.

Heute liegt die Bewertung selbst nach einer Korrektur noch immer bei annähernd 1 Milliarde CAD.

Was macht Quantum eMotion?

Das Unternehmen konzentriert sich auf:

Quantum-sichere Kommunikation

Post-Quantum-Kryptographie

Quantum Random Number Generation

Blockchain-Sicherheit

Quantum-Hardware

Schutz digitaler Vermögenswerte

Kurz gesagt:

Quantum-Infrastruktur.

Nicht Quantencomputer.

Infrastruktur.

Und genau das ist der entscheidende Punkt.

Denn der Markt belohnt zunehmend Unternehmen, die strategische Positionen innerhalb des zukünftigen Quantum-Ökosystems besetzen.

Und genau hier wird Delta Gold interessant.

Delta verfolgt einen völlig anderen Ansatz

Die meisten börsennotierten Quantum-Unternehmen konzentrieren sich auf:

Quantencomputer

Quantum-Software

Quantum-Sicherheitslösungen

Delta Gold geht einen anderen Weg.

Das Unternehmen entwickelt geistiges Eigentum rund um goldbasierte Nanomaterialien und fortschrittliche Materialwissenschaften für Quantum-Anwendungen.

Das mag zunächst ungewöhnlich klingen.

Doch Quantencomputing ist nicht einfach nur ein Softwareproblem.

Es ist vor allem ein Physikproblem.

Ein Materialwissenschaftsproblem.

Ein Skalierungsproblem.

Forscher weltweit untersuchen supraleitende Schaltkreise, Trapped Ions, Photonik, neutrale Atome und fortschrittliche Nanomaterialien auf der Suche nach der Architektur, die praktisches Quantencomputing ermöglichen könnte.

Das Rennen dreht sich nicht nur darum, den besten Computer zu bauen.

Es geht darum, die Technologien zu entdecken, die diese Computer überhaupt erst möglich machen.

Und genau dort scheint sich Delta Gold zu positionieren.

Die Geschichte hat sich diese Woche verändert

Monatelang wurde Delta hauptsächlich als Forschungsprojekt wahrgenommen.

Das hat sich nun geändert.

Das Unternehmen gab bekannt, dass die Penn State University drei vollständige internationale Patentanmeldungen eingereicht hat, die in das geistige Eigentumsportfolio von Delta Gold aufgenommen werden.

Drei.

Nicht eine.

Nicht zwei.

Drei.

Zusammen mit der bereits bestehenden Patentanmeldung aus der Zusammenarbeit mit der University of Toronto verfügt Delta nun über vier patentbezogene Quantum-Initiativen.

Und diese Patente beziehen sich nicht auf irgendwelche theoretischen Forschungsprojekte.

Laut Unternehmen beschäftigen sie sich mit der Nutzung von Gold und anderen Materialien für deren quantenmechanische Eigenschaften in den Bereichen:

Quantum Sensing

Quantum Computing

Informationsverarbeitung

Das sind einige der wichtigsten Forschungsfelder innerhalb der gesamten Quantum-Industrie.

Die Bedeutung dieser Entwicklung sollte nicht unterschätzt werden.

Viele Unternehmen sprechen über Forschung.

Nur wenige schaffen es zu tatsächlichen Patentanmeldungen.

Patente sind reale Vermögenswerte.

Patente können lizenziert werden.

Patente können monetarisiert werden.

Patente bilden die Grundlage eines Intellectual-Property-Portfolios.

Und genau dort entsteht häufig der größte Wert.

Penn State verdoppelt ihr Engagement