Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/05/2026
FR0013230612
5 370
18.0047
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/05/2026
FR0013230612
321
17.9964
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/05/2026
FR0013230612
1 094
17.9896
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/05/2026
FR0013230612
265
18.0200
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/06/2026
FR0013230612
2 768
17.8356
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/06/2026
FR0013230612
2 295
17.9812
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/06/2026
FR0013230612
1 793
17.3121
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/06/2026
FR0013230612
3 860
17.2636
XPAR
TOTAL
17 766
17.7435
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Contacts:
Tikehau Capital