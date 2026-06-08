Lausanne - Giotto.ai, das Schweizer KI-Labor, kündigte seine Zusammenarbeit mit SAP an. Ziel ist es dabei, gemeinsam mit SAP, einem globalen Marktführer im Bereich Unternehmensanwendungen und Business-KI, die Integration fortschrittlicher KI-Fähigkeiten bei SAP Joule Agents weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell des «Autonomous Enterprise» gewinnt immer mehr an Bedeutung, wobei menschliches Fachwissen und Urteilsvermögen weiterhin im Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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