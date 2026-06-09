Stäfa - Der Stäfner Sensorenhersteller Sensirion will sich im Milliardenmarkt für «Smart Gas Sensing» durchsetzen. «Unsere Ambition ist es immer, in jeder Anwendung Marktführer zu werden», sagt CEO Marc von Waldkirch im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Das 1998 als ETH-Spin-off gegründete Unternehmen will unter anderem mit Gasleckagesensoren für Klimaanlagen oder mit Sensoren für Beatmungsgeräte wachsen. «Bisher haben wir vor allem gemessen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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