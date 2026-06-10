Quantencomputing entwickelt sich aus den Forschungslaboren zum Schwergewicht für Venture Capital. Weltweit flossen 2025 rund 12,6 Mrd. USD in Unternehmen aus dem Quantensektor. Das entspricht mehr als dem Sechsfachen des Vorjahres. Mit dem steigenden Kapital wächst auch der Druck, aus wissenschaftlichen Durchbrüchen kommerzielle Anwendungen zu machen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wer vom Aufbau dieser Industrie am meisten profitiert - Hersteller oder Lieferanten der Infrastruktur? Intensiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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