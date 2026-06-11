Methan ist deutlich klimaschädlicher als CO2. Weltweit reagiert die Politik mit immer strengeren Vorgaben für die Industrie. Drei Unternehmen haben den unsichtbaren Klimakiller ins Visier genommen: Tourmaline Oil verwandelt Emissionseinsparungen in klingende Münze, Montauk Renewables macht aus Deponie-Gas saubere Energie und Zefiro Methane versiegelt vergessene Bohrlöcher. Wer es schafft, den Ausstoß des aggressiven Treibhausgases zu stoppen oder zu verhindern, wird vom Staat und vom Markt mit CO2-Gutschriften belohnt. Diese Zertifikate sind bares Geld wert. Klassische Industrie- und Ölkonzerne reißen sich darum, um eigene Emissionsstrafen zu vermeiden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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