BTQ 73X. Kommt jetzt Delta?

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Quantum Computing ist einer der wettbewerbsintensivsten Technologiesektoren der Welt. Weltweit werden Milliarden investiert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,



in den vergangenen Wochen konnten wir etwas Bemerkenswertes beobachten.

Quantum Computing hat sich von einem Nischenthema der Wissenschaft zu einem der heißesten Investmenttrends der Welt entwickelt.

Regierungen investieren Milliarden.

IBM investiert Milliarden.

Google investiert Milliarden.

Und Berichten zufolge hat die Trump-Regierung rund 2 Milliarden US-Dollar strategisches Kapital in den Quantensektor gelenkt.

Die Investoren haben entsprechend reagiert.

BTQ Technologies stieg von rund 0,30 Dollar auf nahezu 22 Dollar.

Quantum eMotion kletterte von etwa 0,025 CAD auf bis zu 6,25 CAD und erreichte zeitweise eine Marktkapitalisierung von rund 1 Milliarde CAD.

Der Markt sucht offensichtlich nach Quantum-Exponierung.

Doch bevor Anleger blind jedem Unternehmen folgen, das mit Quantum Computing in Verbindung gebracht wird, lohnt es sich, eine wichtige Frage zu stellen:

Wo liegen die Risiken?

Denn anders als bei vielen Werbegeschichten wird die Delta-Gold-Story meiner Meinung nach interessanter, wenn man die Risiken offen anspricht.

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen

Quantum Computing ist einer der wettbewerbsintensivsten Technologiesektoren der Welt.

Weltweit werden Milliarden investiert.

Einige der größten Unternehmen der Menschheitsgeschichte arbeiten an der Erreichung des sogenannten "Quantum Advantage".

Google.

IBM.

Microsoft.

Amazon.

Regierungen.

Verteidigungsbehörden.

Nationale Forschungseinrichtungen.

Führende Universitäten.

Das ist kein kleiner Markt.

Das ist ein globales technologisches Wettrüsten.

Und Delta Gold Technologies bleibt innerhalb dieses Umfelds ein vergleichsweise kleines Unternehmen.

Diese Realität sollte nicht ignoriert werden.

Patentanmeldungen sind keine erteilten Patente

Auch dieser Punkt ist wichtig.

Kürzlich gab Delta bekannt, dass über die Penn State University drei internationale Patentanmeldungen eingereicht wurden.

Zusammen mit der bestehenden Anmeldung aus der Zusammenarbeit mit der University of Toronto verfügt das Unternehmen nun über vier patentbezogene Quantum-Initiativen.

Das ist spannend.

Doch Investoren sollten den Unterschied zwischen einer Patentanmeldung und einem erteilten Patent verstehen.

Patentanmeldungen müssen zunächst geprüft werden.

Sie müssen begutachtet werden.

Und sie müssen letztlich genehmigt werden.

Es gibt keine Garantie auf eine Patenterteilung.

Jeder seriöse Investor sollte sich dessen bewusst sein.

Trotz dieser Unsicherheit reagierte der Markt positiv auf die Meldung.

Warum?

Weil die Einreichung von Patentanmeldungen zeigt, dass die Forschung die rein theoretische Phase verlassen hat und nun potenziell schutzfähiges geistiges Eigentum hervorbringt.

Das ist ein bedeutender Meilenstein.

Nicht das Ziel.

Ein Meilenstein.

Delta muss IBM nicht schlagen

Ein Missverständnis, das ich immer wieder sehe, ist die Vorstellung, dass ein kleines Unternehmen zwangsläufig die größten Konzerne der Welt übertreffen müsse.

So funktioniert geistiges Eigentum nicht unbedingt.

Die Geschichte ist voller Beispiele, in denen kleine Innovatoren wertvolle Technologien entwickelt haben, die später lizenziert, übernommen, gemeinsam weiterentwickelt oder in größere Ökosysteme integriert wurden.

Delta muss nicht Google werden.

Delta muss nicht IBM werden.

Delta muss lediglich geistiges Eigentum entwickeln, das für größere Marktteilnehmer wertvoll ist.

Das ist eine völlig andere Herausforderung.

Und möglicherweise eine deutlich realistischere.

Warum das Universitätsmodell wichtig ist

Hier wird die Delta-Story besonders interessant.

Viele Investoren glauben, Delta versuche eine riesige interne Forschungsabteilung aufzubauen.

Genau das passiert nicht.

Stattdessen nutzt Delta die Infrastruktur, das Know-how und die IP-Kompetenz großer Forschungsuniversitäten.

Die Patentanmeldungen werden von hoch erfahrenen Universitäts-IP-Abteilungen eingereicht.

Die eigentliche Forschung wird von weltweit anerkannten Wissenschaftlern innerhalb erstklassiger universitärer Forschungsstrukturen durchgeführt.

Dadurch verändert sich das Risikoprofil erheblich.

Anstatt Hunderte Millionen Dollar für eigene Forschungskapazitäten auszugeben, erhält Delta Zugang zu Elite-Forschungsumgebungen zu einem Bruchteil der Kosten.

Das sogenannte Sponsored-Research-Modell verschafft dem Unternehmen Zugang zu hochspezialisierter Forschung bei vergleichsweise geringem Kapitalaufwand.

Das könnte sich langfristig als einer der intelligentesten Aspekte der Strategie erweisen.

Penn State sendet ein wichtiges Signal

Ein Detail erhielt weniger Aufmerksamkeit als die Patente selbst.

Dabei könnte es sogar wichtiger sein.

Penn State und Delta haben ihre Forschungsvereinbarung kürzlich erweitert.

Ursprünglich:

3 Millionen Dollar über drei Jahre.

Heute:

6 Millionen Dollar über bis zu sechs Jahre.

Das Unternehmen erklärte, dass das Forschungsprogramm derzeit dem Zeitplan voraus ist.

Das ist wichtig.

Universitäten erweitern Forschungsprogramme normalerweise nicht, wenn die Ergebnisse enttäuschen.

Die Ausweitung deutet darauf hin, dass man Vertrauen in die Qualität der Forschung und das kommerzielle Potenzial der entwickelten Technologien hat.

Das garantiert keinen Erfolg.

Aber es ist sicherlich nicht das Signal, das Investoren von einem scheiternden Projekt erwarten würden.

Verstärkung durch erfahrene Berater

Ein weiterer häufiger Kritikpunkt lautet, dass Delta noch relativ neu im Quantum-Bereich sei und nicht über dieselbe Tiefe an Quantum-Erfahrung verfüge wie größere Unternehmen.

Das Management scheint sich dieser Realität bewusst zu sein.

Genau deshalb ist die Ernennung von Dr. Thomas P. Davis besonders interessant.

Dr. Davis ist Gründer und CEO von Oxford Sigma und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen fortschrittliche Materialien, Fusionstechnologie, Nukleartechnik, internationale Industriestandards, Schutz geistigen Eigentums und Kommerzialisierung.

Zu seinen Qualifikationen zählen:

DPhil in Materials Science von der University of Oxford

MEng in Nuclear Engineering

Mehrere Patente

Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen

Führungsrollen bei internationalen technischen Standards

Besonders wichtig:

Seine Erfahrung umfasst den gesamten Prozess - von der Laborentwicklung über den Patentschutz bis hin zur kommerziellen Umsetzung.

Genau diese Erfahrung passt perfekt zu Deltas Strategie.

Das Unternehmen versucht nicht, selbst eine Universität zu werden.

Es versucht, vielversprechende Technologien zu identifizieren, geistiges Eigentum zu schützen und daraus wirtschaftlichen Wert zu schaffen.

Dr. Davis dürfte genau dabei eine wichtige Rolle spielen.

Und laut Management ist er lediglich das erste Mitglied eines neuen Strategic Advisory Panels.

Das deutet darauf hin, dass künftig weitere wissenschaftliche, technische und kommerzielle Experten hinzukommen könnten.

Die Gleichung aus Risiko und Chance

Seien wir ehrlich.

Delta Gold Technologies bleibt ein spekulatives Investment.

Die Patente sind noch nicht erteilt.

Die Kommerzialisierung liegt noch vor dem Unternehmen.

Größere Wettbewerber verfügen über erheblich mehr finanzielle Ressourcen.

Und die gesamte Quantum-Industrie befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

All diese Risiken sind real.

Aber die Chancen ebenfalls.

Der Markt bewertet Unternehmen im Bereich Quantum Security, Post-Quantum-Kryptographie und Quantum-Infrastruktur inzwischen mit Milliardenbeträgen.

Investoren sind offensichtlich bereit, für glaubwürdige Quantum-Exponierung hohe Bewertungen zu bezahlen.

Die entscheidende Frage lautet:

Kann Delta innerhalb dieses Ökosystems wertvolles geistiges Eigentum aufbauen?

Darauf setzen Investoren letztlich.

Nicht auf Gewissheit.

Sondern auf Potenzial.

Fazit

Der interessanteste Teil der Delta-Story sind möglicherweise nicht einmal die Patente selbst.

Sondern die Struktur dahinter.

Universitätsgetriebene Innovation.

Weltklasse-Forschungsinfrastruktur.

Überschaubarer Kapitalbedarf.

Wachsendes geistiges Eigentum.

Ein sich ausweitendes Netzwerk hochqualifizierter Berater.

Und die Beteiligung an einem der wichtigsten technologischen Wettläufe unserer Zeit.

Quantum Computing bleibt ein Hochrisikosektor.

Doch die Geschichte zeigt, dass transformative Technologien oft enorme Werte schaffen, lange bevor die endgültigen Gewinner feststehen.

BTQ hat dies gezeigt.

Quantum eMotion hat dies gezeigt.

Nun beginnen Investoren zu bewerten, ob Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) seinen eigenen Platz innerhalb des sich rasant entwickelnden Quantum-Ökosystems finden kann.

Die Risiken sind real.

Doch für viele Investoren gilt das Gleiche für das Potenzial.



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