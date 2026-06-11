© Foto: UnsplashGold ist auf den tiefsten Stand seit Monaten gefallen. Gleichzeitig bauen Optionshändler immer aggressivere Wetten gegen das Edelmetall auf - einige setzen sogar auf weitere 40 Prozent Minus.Am Goldmarkt wächst die Skepsis, Optionshändler wetten inzwischen sogar auf einen jahrelangen Abschwung. Neue US-Inflationsdaten sorgten am Mittwoch für zusätzlichen Verkaufsdruck und schickten Gold auf den tiefsten Stand seit November. Besonders auffällig ist die Entwicklung am Optionsmarkt des beliebten Gold-ETF GLD. Nach einem weiteren Kursverlust von mehr als drei Prozent dominierten erneut bearishe Wetten. Von rund 200 Millionen US-Dollar gehandelter Optionsprämien entfielen etwa 130 Millionen …
Enthaltene Werte: XD0019914205,XD0002747026,XD0009982303,IE00BQQP9F84Den vollständigen Artikel lesen
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