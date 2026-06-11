© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimonNEURA Robotics sichert sich bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar frisches Kapital. Die Investorenliste liest sich wie das Who's who der globalen KI-Industrie.NEURA Robotics hat eine Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen aus Metzingen den Ausbau seiner Plattform für sogenannte "Physische KI" beschleunigen und seine Position im internationalen Wettbewerb mit Anbietern aus den USA und China stärken. Zu den Investoren zählen unter anderem Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Schaeffler, Tether und die Europäische Investitionsbank. Fokus auf intelligente Roboter in der realen Welt NEURA verfolgt das …
Enthaltene Werte: US0231351067,US67066G1040,US7475251036,INE323A01026,DE000SHA0100Den vollständigen Artikel lesen
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