Auch wenn manch Investor vermutlich gern eine andere Botschaft im Sinne einer knackigen Wachstumsstory hören würde. Bei seiner Präsentation auf der m:access-Konferenz der Börse München beschwört Christoph Schillmaier, Finanzvorstand von FCR Immobilien, klassische unternehmerische Tugenden: "Im aktuellen Marktumfeld ist Disziplin wichtiger als Volumen." Entsprechend hält sich das auf Fachmarktimmobilien wie Supermärkte und kleinere Einkaufszentren spezialisierte Unternehmen mit größeren Portfolioakquisitionen eher zurück und schärft das Geschäftsmodell noch mehr auf möglichst stabile Cashflows. Größere Leerstände sind bei einer Vermietungsquote von fast 95 Prozent im Immobilienbestand der Münchner eher nicht zu finden. Der FFO (Funds From Operations) als wesentliche Leistungskennzahl aus dem Stammgeschäft verbesserte sich 2025 von 7,01 auf 7,44 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de