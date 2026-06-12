- Erweiterung des Landpakets: Makenita Resources (CSE: KENY) hat die Fläche seines Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan, das direkt an das Projekt von Max Power Corp. (MAXX) grenzt, von 51.304 auf 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt.

- Potenzielle Rohstoffe: Die Zielrohstoffe des Projekts sind Eisen und Magnetit, wobei zusätzliches Potenzial für die Gewinnung von natürlich auftretendem Wasserstoff durch die Stimulierung der eisenreichen Magnetitformationen mittels Serpentinisierung besteht.

- Schlanke Aktienstruktur: Da sich nur etwas mehr als 35 Millionen Aktien im Umlauf befinden, könnte ein möglicher Explorationserfolg erhebliches Hebelpotenzial haben; das Management rechnet damit, dass es für den Rest von 2026 auf mehreren Projekten aktiv sein wird.

12. Juni 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. ("Makenita") (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Landfläche seines Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan mehr als verdoppelt hat, womit das zusammenhängende Landpaket von 51.304 Acres auf eine Distriktgröße von 116.149 Acres erweitert wird. Das Projekt grenzt direkt an Max Power Corp. (MAXX: CSE) und bietet Potenzial für die Auffindung von Eisen- und Magnetitvorkommen. Das Management erarbeitet derzeit Pläne, um die Arbeiten so bald wie möglich aufnehmen zu können.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, sagt dazu: "Makenita befindet sich in einer Phase des starken Unternehmenswachstums. Wir haben gerade eine beträchtliche Fläche erworben, womit unsere Liegenschaft in Saskatchewan, die direkt an den Grundbesitz von Max Power Corp. (MAXX.CSE) angrenzt, auf eine Distriktgröße von 116.149 zusammenhängenden Acres erweitert wurde. MAXX schloss vor Kurzem eine Finanzierung mit Eric Sprott ab, der nun rund 19 Prozent an MAXX1 hält, was das große Interesse institutioneller Investoren an dieser Region verdeutlicht. Das Projekt bietet starkes Potenzial für die Auffindung von Eisen- und Magnetitvorkommen und unter bestimmten Umständen, nämlich wenn große Eisenformationen reich an Magnetit sind, können diese Formationen stimuliert werden, um natürlich auftretenden Wasserstoff zu erzeugen. Makenita steht am Anfang der aktivsten Wachstumsphase in der Geschichte des Unternehmens und wir haben gerade unsere Marketingaktivitäten ausgeweitet, die die Story an ein größeres Publikum herantragen können. Es befinden sich etwas mehr als 35 Millionen Aktien von Makenita im Umlauf, weshalb ein möglicher Erfolg vor Ort erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnte. Das Management ist sehr zuversichtlich, was die kurz- und langfristigen Ziele von Makenita angeht, und wir wollen das bestmögliche Ergebnis für unsere Aktionäre erzielen."

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit mehrere Projekte in Kanada, einschließlich des Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 116.149 Acres direkt neben Max Power Mining Corp. erstreckt. Außerdem verfügt Makenita über das Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick, das sich über ca. 9.845 zusammenhängende Acres erstreckt und Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen besitzt. Sisson West grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF). Des Weiteren hält Makenita das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das höffig für Seltenerdmetalle ist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Projekt Hector in der Nähe von Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Dieses Land wurde durch Abstecken erworben.

Makenita Resources Inc.

"Jason Gigliotti"

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

1. https://webfiles.thecse.com/2026-05-28_Closing_of_Sprott_PP.pdf?YGANB9ex1PLH7.QGB54jD8oiU28zTwKA

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Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

W: www.makenitaresources.com

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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