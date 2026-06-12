Makenita Resources erweitert sein Eisen-Magnetit-Projekt in Saskatchewan auf mehr als 116.000 Acres

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Junior-Explorer baut Landposition auf Distriktgröße aus und treibt Explorationspläne in einem aussichtsreichen Mineralgürtel in Saskatchewan voran.

Die Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) hat ihre Landposition in Saskatchewan deutlich ausgebaut und die Größe ihres Serpentinization Iron-Magnetite Projects auf insgesamt 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine Präsenz in einer Region, die zunehmend das Interesse von Investoren auf sich zieht.

Das Projekt, das zuvor eine Fläche von 51.304 Acres umfasste, erreicht nun Distriktgröße und grenzt direkt an Liegenschaften der Max Power Corp. (ISIN: CA57778R1001), die ebenfalls in der Region aktiv ist. Makenita sieht auf dem erweiterten Gebiet Potenzial für Eisen- und Magnetitmineralisierungen und arbeitet derzeit an Explorationsprogrammen, um das Projekt möglichst rasch voranzubringen.

Die Erweiterung zählt zu den bedeutendsten Landakquisitionen des Unternehmens bislang und spiegelt die übergeordnete Strategie wider, sich bei Rohstoffen zu positionieren, die künftig eine wichtige Rolle in Industrie- und Energiemärkten spielen könnten. Eisen und Magnetit bleiben essenzielle Rohstoffe für die Stahlproduktion und den Ausbau von Infrastruktur. Darüber hinaus haben bestimmte magnetitreiche geologische Umgebungen in den vergangenen Jahren wissenschaftliches Interesse geweckt, da sie möglicherweise mit natürlichen Wasserstoffvorkommen in Verbindung stehen.

Das Management ist der Ansicht, dass die vergrößerte Landposition größere Flexibilität bei der Exploration bietet und die Wahrscheinlichkeit erhöht, großflächige mineralisierte Strukturen auf dem Projektgebiet zu identifizieren. Durch die Konsolidierung eines zusammenhängenden Landpakets anstelle zahlreicher kleiner Einzelclaims könnte das Unternehmen regionale geologische Programme und die Entwicklung neuer Explorationsziele auf einer deutlich größeren Fläche effizienter umsetzen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch die Aktivitäten auf benachbarten Grundstücken. Max Power hat kürzlich eine Finanzierung abgeschlossen, an der auch der bekannte Rohstoffinvestor Eric Sprott beteiligt war. Dies hat das Interesse von Rohstoffinvestoren an der gesamten Region weiter verstärkt.

Auch wenn Explorationserfolge auf benachbarten Liegenschaften keine Rückschlüsse auf die Ergebnisse bei Makenita zulassen, sieht das Unternehmen die zunehmende Aufmerksamkeit der Branche als Hinweis auf das wahrgenommene geologische Potenzial des Gebiets.

Präsident Jason Gigliotti bezeichnete die Akquisition als Teil einer wichtigen Wachstumsphase des Unternehmens. Die erweiterte Position in Saskatchewan stelle nun einen der zentralen Vermögenswerte von Makenita dar. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich Investor Relations ausgeweitet, um die Bekanntheit seines Explorationsportfolios weiter zu steigern.

Neben Saskatchewan verfügt Makenita über ein diversifiziertes Portfolio kanadischer Explorationsprojekte mit Fokus auf verschiedene Rohstoffe. Dazu gehört das Sisson West Tungsten Project in New Brunswick, das sich in der Nähe des Sisson-Wolframprojekts von Northcliff Resources (ISIN: CA66401Q1081) befindet. Darüber hinaus hält das Unternehmen das NTX Rare Earth Project in Québec sowie das Hector Project nahe der Stadt Cobalt in Ontario, das aussichtsreich für Kobalt-, Silber- und Diamantvorkommen ist.

Die Erweiterung des Saskatchewan-Projekts erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren weiterhin nach Engagements in kritischen Rohstoffen und Ressourcenprojekten suchen, die von einer langfristigen industriellen Nachfrage profitieren könnten. Obwohl die Eisenerzmärkte zyklisch verlaufen können und Explorationsprojekte naturgemäß spekulativ sind, wird die Sicherung großer aussichtsreicher Landpositionen häufig als wichtiger erster Schritt zur Wertschöpfung im Junior-Bergbausektor betrachtet.

Der nächste Schwerpunkt des Unternehmens dürfte auf der Planung und Durchführung von Feldarbeiten liegen, um priorisierte Zielgebiete innerhalb des erweiterten Projektareals zu evaluieren. Geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen und weitere Explorationsmethoden könnten dabei helfen, Gebiete für detailliertere Untersuchungen zu identifizieren.

Für Investoren wird entscheidend sein, ob die Landposition in Distriktgröße in konkrete Explorationserfolge umgewandelt werden kann. Sollten die geplanten Arbeiten das Vorhandensein bedeutender Eisen- und Magnetitsysteme bestätigen, könnte sich die Erweiterung als strategisch wichtiger Schritt für Makenita erweisen, um seine Position innerhalb der kanadischen Rohstoffexplorationsbranche weiter auszubauen.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20995337-makenita-resources-erweitert-eisen-magnetit-projekt-max-power-corp-saskatchewan-doppelte-zusammenhaengende-flaeche-nunmehr-116-149-acres



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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA66401Q1081,CA57778R1001,CA5609251098