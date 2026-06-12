Die SAP-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und verlor allein am gestrigen Handelstag mehr als -6%. Damit ist der Kurs erneut in seine vorherige Handelsrange zurückgefallen. Trotz der Schwäche bleiben viele Analysten optimistisch und sehen weiterhin erhebliches Potenzial für die Aktie. SAP setzt weiter auf Wachstum und KI Operativ gehört SAP weiterhin zu den stärksten Technologieunternehmen Europas. Der Konzern treibt den Ausbau seines Cloud-Geschäfts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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