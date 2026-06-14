Die All for One Group kann sich dem schwachen Marktumfeld nicht entziehen. Der SAP-Spezialist hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten korrigiert. Vorstand Michael Zitz erklärt gegenüber dem AKTIONÄR, wie er die Trendwende vorantreiben will, was der KI-Strategieschwenk von SAP bedeutet und wo das neue Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke ansetzt. DER AKTIONÄR: Herr Zitz, der Strategieschwenk von SAP in Bezug auf Künstliche Intelligenz beherrschte in den vergangenen Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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