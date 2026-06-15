Die Brenntag-Aktie zeigt nach einer längeren Schwächephase erste Anzeichen einer Stabilisierung und rückt damit wieder stärker in den Fokus. Nachdem der Kurs in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten war, hellt sich das Chartbild zunehmend auf. Gleichzeitig werden wichtige Widerstandsbereiche erneut angelaufen, wodurch sich die Frage stellt, ob die Korrektur bereits abgeschlossen ist oder ob noch ein weiterer Rücksetzer bevorsteht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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