Lange galt die Allianz vor allem als zuverlässiger Dividendenwert. Doch nun sorgt eine neue Analystenstudie für Aufsehen: Berenberg hält die DAX-Aktie für deutlich unterbewertet und sieht sogar ein Kurspotenzial von rund 75 Prozent. Die Anleger reagieren bereits positiv: Am heutigen Montag gewinnt die Allianz-Aktie etwas mehr als ein Prozent. Ist das der Start der nächsten Aufwärtswelle? Berenberg sieht enormes Aufholpotenzial Die Allianz zählt seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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