Im Ringen um die Zukunft der Commerzbank hat die italienische Großbank UniCredit die Samthandschuhe endgültig ausgezogen. In einer beispiellos scharfen Stellungnahme gingen die Mailänder am Montag auf direkten Konfrontationskurs zur Führung des Frankfurter DAX-Konzerns. Die Aktie der Commerzbank geriet im Zuge der eskalierenden Schlammschlacht spürbar unter Druck und verlor im aktuellen Handelsverlauf rund 1,7 Prozent auf 36,30 Euro. Während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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