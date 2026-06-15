DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta000/15.06.2026/14:43 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name BOB Mitarbeiterbeteiligungsgenossenschaft e. Gen. 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Wolfgang Pischinger, Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Oberbank AG b) LEI RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Aktie des Instruments Kennung AT0000625108 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 82.4 EUR 130000 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 82.4 EUR 130000 Stück e) Datum des Geschäfts 12.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1781527380959 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)