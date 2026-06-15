© Foto: Ariancespace - AriancespaceWenn es um Weltraum-Fantasie geht, schauen Investoren vor allem in die USA. Doch auch aus Europa kommen starke Player, dazu gehört zum Beispiel Airbus. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Airbus Schon vor dem historischen Börsengang des von Elon Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX am vergangenen Freitag waren Space-Aktien eine der heißesten Wetten in den vergangenen zwei Jahren. Titel wie Rocket Lab und AST SpaceMobile haben sich angesichts der Zukunftsaussichten der Branche vervielfacht. Darin ist zwar auch jede Menge Spekulation enthalten, aber eben nicht nur. Nachdem staatlichen Raumfahrtagenturen wie der NASA immer weniger Finanzmittel zur Verfügung stehen, übernehmen …
Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,US00217D1000,US46125A1007,US7731211089,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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