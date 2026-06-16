Frankfurt - Der deutsche Staat hat der laufenden Übernahmeofferte der italienischen Unicredit für die Commerzbank eine Absage erteilt. «Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht infrage, da das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthält», teilte die Finanzagentur des Bundes in Frankfurt mit. Zugleich wandte sich der Bund, der als zweitgrösster Aktionär der Commerzbank rund 12 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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