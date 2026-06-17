Historisch hohe Bewertungen bei Tech-Aktien, schwindende Ertragskraft und eine spürbare Abschwächung der KI-Sonderkonjunktur - am US-Aktienmarkt deutet sich ein Ende des KI-Hypes an. Während führende Technologiewerte deutlich an Dynamik verlieren, werden andere Branchen wieder interessant. Wie etwa Gold. Unterstützt durch die anhaltend hohe Zentralbanknachfrage - globale Notenbanken kauften laut World Gold Council im Jahr 2025 rund 863 t Gold - rückt das Edelmetall wieder als sicherer Hafen in den Fokus. Renommierte Bankhäuser wie Deutsche Bank oder J.P. Morgan prognostizieren bereits einen zyklischen Aufschwung des Edelmetalls auf bis zu USD 6.000 je Unze. Diese Sektor-Rotation begünstigt insbesondere unterbewertete Explorationsunternehmen in politisch stabilen Regionen. Wir stellen einen spannenden Wert mit einem vielversprechenden Projekt in den USA vor.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,US4581401001,BMG5876H1XXXDen vollständigen Artikel lesen ...
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